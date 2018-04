Ritorna a Sassari l’evento di divulgazione scientifica più amato in città che ogni anno, nell’arco di tre giornate, riesce ad attrarre in media 2500 persone tra studenti, docenti e appassionati. L’appuntamento è con “La Scienza in piazza – XIII edizione”, dal 5 al 7 aprile nei locali del Dipartimento di Chimica e farmacia di via Piandanna, con apertura dalle 9 alle 13 a ingresso libero.

Si tratta di un vero e proprio laboratorio di ricerca e sperimentazione che coinvolge istituti e studenti, decine di animatori e di insegnanti, centinaia di ragazzi, con mostre e incontri di studio aperti a tutti. Il tema al centro delle iniziative quest’anno sarà “Scienza e vita”, declinato attraverso attività didattiche e di laboratorio in cui è “vietato non toccare”. In questo contesto il sapere scientifico parte dalle scuole per arrivare agli appassionati e alle famiglie, con un’attenzione particolare ai più giovani.

Il progetto è ideato e promosso dalla Società Astronomica Turritana in collaborazione con l’Associazione Insegnanti di fisica, numerose scuole del territorio e l’Uniss, grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna e al patrocinio del Comune di Sassari.

Quest’anno aderiscono al progetto il Liceo Scientifico Europa Unita di Porto Torres, il Liceo Scientifico Marconi di Sassari, il Liceo scientifico Fermi di Alghero, il Liceo Artistico F. Figari di Sassari, il Liceo Classico Azuni di Sassari, l’Ipsar – Ipseoa Sassari, l’IIS Devilla-Dessì-La Marmora di Sassari, il Liceo Classico Canopoleno Sassari, il Liceo Scientifico Spano di Sassari, l’Iti Angioy di Sassari e l’It Ruju di Sassari.

Fin dalla sua nascita nel 2005, la manifestazione ha assunto di anno in anno caratteristiche sempre più tematiche, affrontando aspetti che legano le scienza con l’Astronomia, il Suono, il Gioco, gli Equilibri e tanto altro. La SAT presenterà inoltre alcune esposizioni di strumenti auto-costruiti, attualmente collocati in una mostra permanente nel planetario e nell’Osservatorio di Siligo. Per le scuole è obbligatorio prenotare contattando l’IIS Devilla-Dessì-La Marmora al numero 079 210312, dalle 8.30 alle 13.

