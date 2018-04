Hacker, phishing e Cavalli di Troia. Difendere i propri dispositivi è ormai una priorità per chiunque: secondo i dati sul 2017 raccolti dal Rapporto Clusit (l’associazione italiana per la sicurezza informatica), gli attacchi informatici sono cresciuti del 240% rispetto al 2011 e, dato ancora più preoccupante, il 68% dei cyber crimini sono stati sono stati compiuti con tecniche banali.

Con l’obiettivo di fornire una conoscenza di base utile a riconoscere ed evitare i pericoli maggiori, le Acli provinciali di Cagliari organizzano un mini corso da otto ore finalizzato a garantire la sicurezza dei sistemi informatici contro virus, ingressi non autorizzati, sottrazione di dati.

Il programma formativo prevede una serie di lezioni sugli aspetti principali connessi alla cyber security: progettare reti informatiche sicure, analizzare le reti esistenti cercando di individuare eventuali punti deboli, intervenire in caso di infezioni da virus, stimare i costi e consigliare l’adozione di particolari procedure e software, configurare e gestire i firewall in Windows 10, pianificare backup su server NAS.

Si tratta di competenze fondamentali sia a livello domestico che in ambito lavorativo, dal momento che, ad oggi, in Italia sono poche le figure professionali con una formazione anche minima in cyber security.

Le lezioni si terranno ogni lunedì dalle 18 alle 20 nella sede delle Acli di Cagliari in Viale Marconi n. 4. Per le iscrizioni, aperte fino all’esaurimento dei posti, contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com

