Investito da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali.

È capitati ieri, in tarda serata a Bosa. A farne le spese un 70enne. L’auto che lo ha investito non si è fermato per prestare soccorso. Il pedone è stato immediatamente trasportato all’ospedale civile di Bosa.

Sul posto i carabinieri della stazione di Montresta che aperto le indagini.

Commenti

comments