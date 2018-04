Domani mattina, alle 10.30, davanti alla sede dell’Inps, in viale Regina Margherita, a Cagliari, Fratelli d’Italia con il suo deputato, Salvatore Deidda, e il Consigliere Regionale, Paolo Truzzu – denuncerà, ancora una volta, la folle politica di chiusura delle Agenzie dell’Istituto attualmente presenti nei territori del centro Sardegna, in forza di criteri che non tengono in alcun modo conto delle peculiarità del territorio sardo.

Sarà l’occasione per sostenere la protesta guidata dal sindaco di Isili, Luca Pilia, e sposata dagli Amministratori Locali interessati, i quali combattono giornalmente contro il costante taglio di servizi che concorre ad accrescere il già diffuso fenomeno dello spopolamento.