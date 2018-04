Giulia giornaliste Sardegna varca il Tirreno e approda a Siena al Festival nazionale dell’Italiano e delle Lingue d’Italia “Parole in Cammino” con un intervento dedicato al linguaggio dei media in un’ottica di genere e contro gli stereotipi sociali.

La tre giorni in programma dal 6 all’8 aprile vedrà la partecipazione della coordinatrice regionale e della vice, Susi Ronchi e Roberta Celot, e della presidente nazionale Marina Cosi. Ideato e diretto da Massimo Arcangeli, professore di Linguistica all’università di Cagliari, il Festival si configura come un itinerario sulla lingua, una analisi di tutti i linguaggi della comunicazione a partire dalla lingua tradizionale, dialetti, lingue minoritarie, linguaggi giovanili, gerghi tecnologici, ancora la comunicazione non verbale della lingua dei segni o il linguaggio del corpo.

Un’ampia e approfondita sessione è riservata al linguaggio di genere e mediatico con l’intervento dei massimi studiosi ed esperti della materia. Tra gli altri parleranno Giulio Giorello, Silvano Tagliagambe, Edoardo Boncinelli, Carlo Freccero, Aldo Cazzullo, Cecilia Robustelli, Lello Voce, Corrado Augias, Silvia Calamandrei, Isabella Schiavone e Vera Gheno.

