GENOA (3-5-2): Perin; Zukanovic, Rossettini, Biraschi; Laxalt, Bessa, Cofie, Hiljemark, Rosi; Medeiros, Lapadula.

A disposizione: Lamanna, Zima; Spolli, Migliore, Lazovic, Pereira; Rigoni, Omeonga; Rossi, Pandev.

Allenatore: Ballardini

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Andreolli; Faragò, Ioniță, Barella, Dessena, Lykogiannīs; Sau, Pavoletti.

A disposizione: Crosta, Rafael; Castán, Miangue, Romagna; Cossu, Deiola, Padoin; Céter, Giannetti.

Allenatore: Lopez

MARCATORI: 53′ Lapadula, 62′ Barella (rig.), 90′ Medeiros

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Stadio: Ferraris

Primo Tempo: 0-0

Gara equilibrata tra Genoa e Cagliari. Iniziano meglio i sardi, poi alla mezz’ora di gioco l’episodio che avrebbe potuto cambiare – ed in parte l’ha fatto – il match: Rosi cade in area, Maresca fischia ed assegna un rigore al Genoa. Chiamato al monitor del VAR, il fischietto campano ha rettificato assegnando una rimessa dal fondo per la squadra di Lopez. Ma da allora il Genoa ha preso campo ed autostima, mandando in affanno la difesa rossoblù. Alla fine il primo tempo si è chiuso sullo 0-0: una frazione caratterizzata da un’occasione interessante per parte: prima Lapadula ci ha provato a sorpresa dalla distanza, poi Pavoletti ha calciato a botta sicura dall’interno dell’area trovando sulla via del gol l’ex compagno Perin.

Secondo tempo: 2-1

Il secondo tempo parte male per i rossoblù: al 53′ Lapadula raccoglie un cross di Hiljemark e insacca di testa da pochi passi, padroni di casa in vantaggio. Ma 10 minuti dopo il Cagliari reagisce e al 62′, atterrato Faragò in area genoana, Maresca indica il dischetto e Barella trasforma magistralmente il penalty einfilando la palla sotto l’incrocio: partita di nuovo in parità.

A poco più di metà dalla ripresa Lykogiannis va a terra dopo un colpo alla nuca e subito dopo è scontro anche per Pisacane, che esce dal terreno di gioco. Rossoblù momentaneamente in 10. Quasi alla fine Medeiros raccoglie una ribattuta al limite dell’area e fredda Cragno con un sinistro potente e preciso, finisce 2-1.

