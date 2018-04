“Sorveglieremo il confine con i militari. E’ un grande passo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in riferimento alla frontiera meridionale con il Messico, in attesa della costruzione del muro promesso per fermare il flusso di immigrazione illegale. “Non possiamo avere persone che entrano illegalmente nel nostro Paese, scompaiono e tra l’altro non si presentano in tribunale”, ha aggiunto Trump.

