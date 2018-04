Colpi d’arma da fuoco nel quartier generale di Youtube a San Bruno, California, in un caffè all’aperto del campus. La polizia conferma la presenza di un uomo armato. Ci sarebbero alcuni feriti. Un portavoce dell’ospedale di San Francisco ha confermato l’arrivo di alcuni pazienti coinvolti nell’episodio, ma non ha fornito dettagli sul loro numero e sulle loro condizioni. In un tweet la polizia di San Bruno, in California, esorta il pubblico a tenersi lontano dalla zona.

