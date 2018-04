Quattro giovani, tre uomini e una donna, sono morti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci (Matera). Intorno alle ore 1.30, una Fiat Punto guidata da un giovane di 28 anni di Tricarico (Matera) si è scontrata, per cause in fase di accertamento, con una Seat Altea su cui viaggiavano due fratelli di Ferrandina (Matera), uno di 33 anni e l’altro di 28, e la fidanzata 28enne di uno dei due. Secondo quanto si è appreso, nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale.

