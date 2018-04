Zare Markovski è il nuovo coach della Dinamo Sassari. L’allenatore macedone è stato presentato questa mattina nella sede della società dal presidente Stefano Sardara e ritorna a Sassari dopo l’esperienza del 1991 che segnò il suo esordio in Italia. Markovski sostituisce il dimissionario Federico Pasquini, che resta comunque nel ruolo di general manager.

“Ringrazio Federico per tutto il lavoro che ha fatto, sotto tanti punti di vista. Ha fatto un ottimo lavoro ma quest’anno purtroppo non è andata bene e me ne assumo io tutte le responsabilità”, ha detto Sardara. “Io credo molto nelle potenzialità di questa squadra, per cui questo è il momento di dare il benvenuto a Zare, che conoscete tutti bene, è un uomo che ha la Dinamo tatuata sulla pelle e ha accettato subito la sfida, con entusiasmo”.

Un amore confermato da Markovski: “è un reciproco affetto che si è creato subito quando sono venuto qua giovanissimo, e quell’affetto dura ancora, e lo sento sulla pelle”, ha esordito il nuovo coach. “Adesso guardiamo al futuro, cerchiamo di dare il meglio di noi oggi per avere qualcosa dentro per dare ancora di più domani. Quando un allenatore va via è sempre triste. Federico ha lasciato la sua impronta sotto tanti punti di vista, ora io devo ottenere il meglio dalla squadra per portare la Dinamo ai playoff, perciò non vedo l’ora di andare all’allenamento”. Zare Markovski farà il suo esordio in campionato domenica, nella sfida che vede la Dinamo impegnata al PalaSerradimigni contro la Leonessa Brescia dell’ex Brian Sacchetti.

