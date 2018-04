Alice Cooper protagonista del nuovo “Jesus Christ: Superstar”, guarda il video

Il fondatore dell’Horror Metal e ideatore del shock rock, Alice Cooper, pseudonimo di Vincent Damon Furnier è stato il protagonista del musical Jesus Christ: Superstar“, andato in onda il primo di aprile sulla NBC.

Cooper è stato scelto per il ruolo di Re Erode e come vediamo dal video è stato un successo.

Il musicista sarà in Italia per diversi concerti in programma la prossima estate insieme agli Hollywood Vampires, super band composta da Joe Perry degli Aerosmith e l’attore Johnny Depp.

Le due date previste sono il 7 luglio a Lucca e l’8 luglio a Roma.

Commenti

comments