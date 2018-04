Siederanno fra i banchi del Consiglio comunale di Porto Torres per spiegare alla città i progetti dell’azienda e le prospettive di sviluppo dell’ex polo petrolchimico. I vertici dell’Eni parteciperanno martedì 17 aprile alla seduta aperta dell’assemblea civica convocata su richiesta del sindaco, Sean Wheeler.

“Sarà un momento importante per la nostra comunità e per tutto il territorio: è l’occasione per ascoltare direttamente dalla fonte quali sono i progetti portati avanti da Eni nella zona industriale della nostra città”, spiega il primo cittadino.

“Bonifiche, chimica verde, fotovoltaico e metano sono solo alcuni degli argomenti che saranno trattati martedì 17 aprile – anticipa Wheeler – tenendo presente alcuni principi cardine, quali quelli dell’occupazione e del rispetto dell’ambiente. Chiederemo anche quali investimenti Eni sta portando avanti e vorremmo anche discutere delle misure compensative: una grande azienda come Eni, che per tanti anni è stata presente nel nostro territorio, ha l’opportunità ora per farsi promotrice della rinascita in chiave turistica della nostra città, anche finanziando progetti di ampio respiro”.

Commenti

comments