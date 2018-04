Il Circolo Golf Is Molas (Gruppo Immsi) ospiterà per il secondo anno consecutivo una tappa italiana dell’European Challenge Tour, l’Italian Challenge Open presented by Cashback World, dal 12 al 15 luglio. Istituito nel 1989, l’European Challenge Tour è considerato uno dei principali circuiti internazionali per accedere alle grandi competizioni mondiali. Decine di campioni che vi hanno preso parte sono poi progrediti nelle categorie superiori, tra questi Justin Rose, Martin Kaymer e Louis Oosthuizen, e ancora Thomas Björn, Ian Poulter e Henrik Stenson che hanno poi giocato la Ryder Cup.

Il Circolo Golf Is Molas, nel comune di Pula, è uno dei principali circuiti golfistici a livello europeo: nel 2017 è stato il portabandiera nazionale, ospitando l’unica tappa italiana dell’European Challenge Tour, mentre in precedenza è stato protagonista di 4 Open d’Italia (1976, 1982, 2000 e 2001).

Il Circolo è stato inaugurato nel 1975 e comprende un tracciato di 27 buche che si estende per 120 ettari in un territorio che ricade nell’area archeologica di Nora, caratterizzato da macchia mediterranea, diversi canali e tre laghi, parchi naturali e dalla foresta di lecci più estesa e antica del continente europeo. Queste caratteristiche ambientali rendono Is Molas unico nel suo genere: la Federazione italiana Golf gli ha assegnato il premio per la Biodiversità. All’interno del resort è stato avviato un progetto di sviluppo immobiliare che prevede la realizzazione di un nuovo campo da golf disegnato da Gary Player, una nuova club house, oltre a un progetto residenziale firmato dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas con quattro differenti tipologie di ville, ideate come ‘sculture abitate’ ed esempio di bioarchitettura. Ad oggi è stato completato il primo lotto di 15 unità.

