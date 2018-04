Iscrizioni aperte per la sesta edizione di Ateneika, il festival di sport e musica dell’Università di Cagliari, organizzato dal Cus e dalle associazioni “Il Paese delle Meraviglie” e “OlimpiKa”.

La manifestazione si terrà dall’1 al 10 giugno negli impianti di “Sa Duchessa”, in via Is Mirrionis. In programma gare e tornei di atletica leggera, badminton, basket, calcio a 5, calcio balilla, e-sport Fifa 2018, pallavolo, tennis, tennistavolo, scacchi. Poi di sera sul palco musica con band nazionali. L’anno scorso si erano esibiti tra gli altri Nada, Nitro Wilson, Linea 77 e Canova. Adesioni sino al 9 maggio, gli organizzatori sono al lavoro per battere il record dell’anno scorso: milleottocento studenti iscritti e sessantamila presenze. La novità 2018 è l’apertura dei giochi anche a docenti, dottorandi e personale. Nella scorsa edizione sono stati coinvolti cento studenti volontari.

“La vera spina dorsale dell’organizzazione. Gran parte del successo di Ateneika – spiega Alessio Correnti, responsabile eventi Cus Cagliari – dipende dalle motivazioni e dalle abilità che mettono in campo. Per loro, un’esperienza unica e la possibilità di collaborare all’interno di un grande evento sportivo e culturale”. L’edizione 2017 della manifestazione ha visto in gara milleottocento studenti provenienti dalle sei facoltà dell’ateneo cagliaritano. Il bilancio è stato di oltre duemila gare in dieci sport, con 60mila presenze: un exploit impressionante se si pensa che al debutto del 2013 ci si fermò a 7.500.

Commenti

comments