Arrivano voucher a sostegno dell’innovazione delle piccole e medie imprese sarde che operano nel settore nautico. È la seconda fase del progetto BlueConnect, programma comunitario interfrontaliero studiato per favorire potenziamento e sviluppo delle imprese marittime nell’area di cooperazione Italia-Francia, presentata oggi a Sassari nella sede della Promocamera, azienda speciale della Camera di commercio del nord Sardegna, che gestisce il progetto insieme con Assonautica. BlueConnect, finanziato nell’ambito del Programma Interreg/Italia-Francia Marittimo 2014-2020, ha avuto inizio nel febbraio 2017, ha una durata di 2 anni, e coinvolge sei regioni dello spazio di cooperazione franco-italiano: Sardegna, Liguria, Toscana, Alpi Marittime, Corsica e Var (dipartimento del sud della Francia). L’obiettivo è quello di rafforzare il tessuto imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese nell’ambito di tre settori d’attività portuale: nautica da diporto e yachting, logistica, crociere e traghetti.

La prima fase del progetto si è conclusa nel dicembre 2017 e ha comportato la rilevazione e l’analisi dei dati sul sistema portuale isolano, e la costruzione dell’Osservatorio dell’economia marittima transfrontaliera. La seconda fase, appena iniziata, mira a costruire una rete di professionisti, consulenti ed esperti per il sostegno delle imprese del settore, e ora si concretizza con l’assegnazione di un aiuto finanziario, sotto forma di voucher, per l’innovazione che consentirà a ciascuna delle aziende selezionate di finanziare servizi di consulenza destinati allo sviluppo di soluzioni innovative per la loro crescita.

Il bando è destinato alle aziende con sede nell’isola, si aprirà il 9 aprile e si chiuderà il 15 maggio. La Sardegna ha a diposizione 15mila euro. Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Camera di Commercio Gavino Sini, la presidente di Promocamera Maria Amelia Lai, e il presidente di Assonautica Italo Senes.

