“Non siamo soliti fare riunioni segrete, ma svolgiamo la nostra azione politica alla luce del sole e sempre nell’interesse dei sardi”.

Lo ha detto l’assessore della Sanità, Luigi Arru, replicando alle dichiarazioni del consigliere regionale di FdI, Paolo Truzzu, in merito alla riunione di domani per il protocollo per le pratiche di invalidità all’Inps. “L’incontro di domani non ha nulla di segreto – ha precisato Arru – ma si tratta di un tavolo che si riunisce periodicamente, da due anni a questa parte, su convocazione della direzione generale della Sanità, per monitorare l’attività delle commissioni mediche”.

