“Partecipo con piacere a quest’atto formale dal grande valore simbolico perché occorre esserci e condividere tutti i passaggi essenziali di questo lungo ma necessario percorso”.

Così il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, alla vigilia del deposito in Corte di Cassazione della proposta di legge per chiedere l’inserimento del principio di insularità nell’articolo 119 della Costituzione. Dopo lo stop dell’Ufficio regionale del referendum, domani alle 10 il Comitato promotore sarà a Roma, mentre già da sabato 7 darà il via alla raccolta firme (ne bastano 50mila) in circa settanta città italiane, da Aosta a Pantelleria. Secondo il massimo rappresentante dell’Assemblea sarda, “la legge di iniziativa popolare è un efficace strumento per vincere la battaglia sul principio di insularità, oggi sostenuta non solo dalla Sardegna ma anche dalla Sicilia e dalle isole minori”. Ganau ha aderito al Comitato sin dall’inizio.

“Sarò impegnato personalmente nella raccolta delle firme lunedì 9 aprile a Sassari – annuncia – abbiamo già programmato un’iniziativa pubblica per coinvolgere sindaci, amministratori locali e semplici cittadini. Siamo tutti consapevoli del fatto che l’essere un’isola ci penalizza e che occorrono maggiori risorse e nuove regole per assicurare alle nostre comunità anche i servizi più essenziali”.

