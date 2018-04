Al quarto anno di attività, i laboratori autogestiti che vivono la palestra di Sa Domu, hanno deciso di organizzare una due giorni in cui verranno mostrate alla città le attività che abitano la scuola occupata Ex Manno in Castello.

Le attività si svolgeranno dentro lo spazio fisico di Sa Domu nella giornata di Sabato 7 Aprile, ed in piazza Carlo Alberto nella giornata dell’8 Aprile

All’interno dell‘iniziativa: La boxe a Cagliari – appuntamento con grandi pugili, di una volta e di oggi, sabato alle 18.00 a Sa Domu

Il pugilato a Cagliari ha una storia gloriosa, di guerrieri che hanno reso onore alla “nobile arte”. E’ uno sport del popolo e per il popolo. Un pugile ha rispetto ed è capace di rialzarsi dopo una sconfitta. Un pugile è un esempio per tutta la comunità.

Sa Domu, lo studentato occupato di Cagliari, ama la sua città ed ama il pugilato. Sabato 7 aprile, alle ore 18.00, proietteremo il documentario “Storie di pugili”, e lasceremo la parola ai grandi pugili di una volta e di oggi. Sarà presente Franco Udella, Tonino Puddu e tanti altri.

Tutta la cittadinanza è invitata, per conoscere, dalle immagini e dalle voci dei protagonisti di questa epopea, uno dei cuori di Cagliari. Siamo lontani dagli “apericene con tagliere” e dalla “spritz-politica” delle “zone a ZTL”. Il pugilato è lo sport del popolo, con le sue contraddizioni e la sua genuinità.

La proiezione serve anche a far conoscere il laboratorio di boxe popolare che introduce, chiunque ne avesse l’interesse, alla “nobile arte”.

