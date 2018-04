Una Domenica dedicata al cibo in un villaggio enogastronomico sul mare.

DeGustibus nasce con la volontà di creare un piacevole confronto tra gli attori del mondo culinario: gli chef, i produttori delle eccellenze gastronomiche e vinicole, i giornalisti, i blogger e gli appassionati.

Una manifestazione per tutti, dagli addetti ai lavori ai curiosi di tutte le età.

In una sola giornata potrai provare i piatti dei migliori Chef della Sardegna, conoscere le eccellenze del nostro panorama enogastronomico, partecipare ai salotti di approfondimento sulle tematiche del cibo ed iscriverti e quindi cimentarti in uno dei nostri laboratori.

Saranno quattro le location, una accanto all’ altra, con le rispettive attrazioni all’interno del complesso turistico sul lungomare di QSE Arena Beach Village:

✔️· AQUA Club&Restaurant

Gli Chef : area riservata alle degustazioni per i palati più esigenti. Gli chef sardi più affermati cucineranno dedicando alla giornata nuove proposte sul cibo “da passeggio”.

✔️· Aria Beach Lounge

La mostra mercato : zona dedicata alle proposte di cibo da passeggio e agli stand espositivi dei nostri produttori d’eccellenza che riserveranno ai partecipanti degustazioni e promozioni.

✔️· Operà Beach Arena

I salotti : si alterneranno sul palco giornalisti esperti del settore, chef, produttori e blogger per confrontarsi sulle tematiche legate al cibo, alla ristorazione e all’alimentazione.

✔️· Aquapazza

I laboratori : spazio dedicato ai laboratori enogastronomici sia per bambini sia per adulti. Per chi ha voglia di scoprire e mettere in pratica alcuni segreti dell’arte culinaria con i grandi chef presenti a Degustibus.

👨‍👦‍👦Per i bimbi ci sarà un angolo dedicato allo sport e all’ intrattenimento

· Kingka Kids

