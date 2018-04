Notiziario di Verona-Cagliari. VERONA: SQUADRA IN RITIRO CON PECCHIA, E SILENZIO STAMPA – Momento di grande confusione in casa del Verona. Tutti in ritiro. E’ questa la decisione al momento adottata dalla società gialloblu, ancora comunque con la guida tecnica di Fabio Pecchia, in seguito al pesante ko di Benevento. Il Verona inoltre, ha fatto sapere che dopo le dimissioni irrevocabili annunciate dal ds Fusco alla fine del match del Vigorito nessun altro tesserato rilascerà interviste. Per quanto riguarda invece un eventuale esonero (o dimissioni) di Pecchia, non è stato fatto trapelare nulla in merito. Dunque tutti in ritiro e nessuna dichiarazione sino alla gara con il Cagliari.

CAGLIARI: FARIAS E CIGARINI SEMPRE OUT, DUBBI HAN E DEIOLA – I rossoblù di Lopez si sono allenati questo pomeriggio in vista della sfida di domenica contro l’Hellas a Verona. Due i gruppi di lavoro ad Asseminello: quelli più impiegati a Genova hanno svolto lavoro atletico sul campo 1. Per gli altri lavoro di forza in palestra, esercitazioni sull’uno contro uno e in chiusura partitelle a pressione. Hanno lavorato a parte Cigarini, che sta recuperando dall’infortunio al piede destro, Han (distorsione alla caviglia destra) e Deiola, per un fastidio a flessori della coscia sinistra. Resta in infermeria Farias, mentre saranno assenti sicuri gli squalificati Ceppitelli e Andreolli.

