Allarme bomba per una borsa sospetta questa sera negli uffici dell’Assessorato comunale alle politiche sociali, in via Nazario Sauro.

Un dipendente ha visto la borsa sospetta in uno degli uffici e ha subito chiamato il 112. Sul posto sono arrivati gli uomini del Radiomobile della Compagnia di Cagliari.

La zona è stata transennata ed è stato vietato l’avvicinamento dei passanti in attesa dell’arrivo degli artificieri del Comando provinciale dell’Arma. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico. Sul posto ci sono anche gli agenti della Polizia municipale.

