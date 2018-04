I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax (Nu) hanno scoperto un’azienda definita come “evasore totale” per oltre 550mila euro complessivi, sebbene negli anni avesse sempre emesso regolare scontrino o fattura fiscale ai propri clienti.

I finanziari hanno effettuato una minuziosa ricostruzione del volume d’affari dell’attività commerciale, che opera nel settore della lavorazione e commercializzazione delle carni, degli ultimi 5 anni.

Le indagini hanno permesso, attraverso l’esame della voluminosa documentazione extracontabile acquisita dai militari, di contestare ricavi occultati alla tassazione per quasi 500.000 euro e violazioni all’Iva per circa 51.000 euro. Il verbale di contestazione della Gdf è stato inviato all’Agenzia delle Entrate che calcolerà, in base all’evasione fiscale contestata,la sanzione amministrativa che verrà erogata al commerciante.

