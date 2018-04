In occasione della gara ciclistica agonistica “3° Coppa Città di Quartu”, dalle ore 07.30 alle ore 09.30 (orario di partenza dei ciclisti in gara) e dalle 11.30 alle 14.30 (orario d’arrivo dei ciclisti in gara), la circolazione veicolare a Flumini verrà così regolamentata:

– interdizione alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di Via Fiume, nel tratto compreso tra la Rotatoria del Margine Rosso e Via Livatino;

– interdizione alla circolazione veicolare in Via Norvegia, tratto compreso tra Via Fiume e Via Monaco;

– I veicoli diretti verso il Margine Rosso, potranno transitare nella strada interna all’area dell’Ipermercato che costeggia Via Fiume sino ad arrivare alla rotatoria che regola le vie Norvegia e Monaco e proseguire in quest’ultima via;

-interdizione alla circolazione veicolare in Via Generale dalla Chiesa, nel tratto compreso tra Via Austria e Via Fiume;

– la corsia esterna della Rotatoria del Margine Rosso sarà destinata alla gara ciclistica esclusivamente nel tratto compreso tra gli svincoli in entrata e in uscita di Via Fiume;

Nelle strade cittadine, interessate al percorso della gara ciclistica, Via Fiume, Rotatoria Margine Rosso, Viale L. da Vinci, Via Marco Polo, Via S’Ecca Sarrideli e Viale dell’Autonomia Regionale Sarda, sarà interdetta la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito dei ciclisti in gara.

