I Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno arrestato un 25enne originario del Gambia, un 22enne e un 32 enne, entrambi originari del Senegal, per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato strani movimenti nei giardini pubblici di via dei Gremi, a Sassari, dove, nelle ultime settimane, era già stato riscontrato un numero sempre maggiore di noti tossicodipendenti.

La scena che si è presentata davanti ai Carabinieri in borghese è stata quella di una vera e propria contrattazione in stile “suq”, nella quale uno degli arrestati aveva il compito di trattare la “merce” con l’acquirente stabilendo il prezzo, un altro era il custode della droga e il terzo si occupava della riscossione del denaro.

Non appena i militari dell’Aliquota operativa hanno avuto la certezza che stava per concretizzarsi lo scambio di sostanza stupefacente, sono intervenuti bloccando tutti i soggetti coinvolti nella trattativa. Nel corso delle successive perquisizioni sono state rinvenute 5 dosi di eroina già confezionate e pronte per lo spaccio nonché alcune centinaia di euro ritenute essere il provento di pregresse cessioni di droga.

I tre extracomunitari sono quindi stati portati in caserma per gli adempimenti di rito e, dopo essere comparsi in Tribunale per la convalida dell’arresto e per rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

