Passaggio cruciale per il futuro del tracciato della Metropolitana leggera che dovrà collegare Cagliari a Quartu Sant’Elena: lunedì 16 aprile si incontreranno l’assessore regionale ai Trasporti Carlo Careddu, il sindaco metropolitano Massimo Zedda e l’amministratore unico di Arst, Chicco Porcu.

Il vertice arriva dopo le polemiche scatenate dalle frasi del primo cittadino del capoluogo in occasione di un incontro pubblico organizzato dal Campo progressista Sardegna il 24 marzo scorso. Zedda aveva definito il progetto sinora condiviso come “il caso più evidente di speculazione edilizia in città”.

E si era spinto sino a dire che “l’unico percorso che ho visto che si snoda toccando stranamente proprietà è l’autostrada di Capaci che doveva sfiorare i terreni dei mafiosi. Ma su questo – aveva annunciato – io farò le barricate, l’ho già detto agli altri sindaci interessati, bisogna passare prima sul mio cadavere prima di spendere in questo modo 120 milioni di fondi pubblici”.

Una posizione che ha portato Careddu ad invitare l’amministratore unico di Arst a non dare “ulteriore seguito alle attività di progettazione in corso relativamente al tracciato” contestato, sottolineando, però, che “il tracciato della metropolitana è stato da tempo condiviso da tutte le amministrazioni interessate (Città Metropolitana, Comuni di Cagliari, Monserrato, Quartucciu, Quartu, Selargius e Regione)” e che il bando dovrà essere aggiudicato entro il 31 dicembre 2019 “pena la perdita delle risorse finanziarie disponibili”.

