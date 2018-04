Capi indiscussi della scena death metal di Tampa, i Cannibal Corpse hanno pubblicato su Metal Blade Records “Red Before Black” (il loro quattordicesimo album) lo scorso 3 Novembre e da allora sono in tournée senza sosta.

Sold out in Europa e in Nord America, hanno suonato in ogni angolo del pianeta e la prossima estate saranno in Sardegna per la prima volta, ad organizzare è il Rock And Bol di Bolotana giunto alla undicesima edizione.

Un organizzazione capace di portare in Sardegna band del calibro dei Sepultura, Overkill, Exodus, Bulldozer, Arch Enemy e Dragonforce.

In concerto è previsto a Bolotana sabato 28 luglio e gli organizzatori annunciano che a breve si sapranno i gruppi spalla.

