La Polisportiva Olimpia Onlus, che svolge da anni diversi attività sportive mirate all’integrazione di persone diversamente abili, parteciperà alla Coppa delle coppe, l’appuntamento di calcio a 5: il 7-8 aprile sarà il Palaextra di Mariano Comense ad assegnare il titolo 2018 nelle quattro categorie in gara (Avviamento, Base, Promozionale e Preagonistico).

Oggi la Polisportiva ha incontrato il sindaco di Bergamo:

“Tante saranno le emozioni – si legge in un commento – che i nostri atleti vivranno in questi 4 giorni di trasferta Nazionale per la manifestazione della Coppa delle Coppe. Ci siamo allenati con impegno e fatica e abbiamo cercato di seguire al meglio tutti gli esercizi che il Mister Marco Diana ci ha proposto ogni settimana. Abbiamo avuto anche i preziosi consigli del Mister del Muravera Calcio Luis Oliveira che addirittura è venuto diverse volte in campo per assistere al nostro allenamento”.

“Qualsiasi cosa accada siamo più che certi di esserci impegnati al massimo in ogni seduta e con qualsiasi tempo…pioggia e vento compresi. A tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo cammino e che ci hanno regalato un sorriso, un abbraccio, una pacca sulla spalla la promessa e la certezza che rientreremo a casa con una vittoria memorabile, quella di essere stati in grado di fare una trasferta con la consapevolezza di avere un tifo degno di una grande squadra quale siamo”.

Commenti

comments