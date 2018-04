Incidente stradale in tarda serata in via Is Mirrionis, a Cagliari.

Una Lancia Y, guidata da un cagliaritano di 53 anni ed una moto Kymco, condotta da un ragazzo 28enne di Assemini, per cause in fase di accertamento si sono scontrate in via Is Mirrionis all’altezza di via Timavo.

Il conducente del motociclo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo all’ospedale Brotzu.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.

