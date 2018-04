Incidente stradale la scorsa notte in viale Colombo, a Cagliari. Un pedone 47enne cagliaritano è stato investito da un’auto che, dopo l’urto, si è dileguata facendo perdere le proprie tracce.

Il ferito è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso.

La Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi di legge, sta raccogliendo gli elementi per la ricostruzione dell’accaduto e per individuare il veicolo investitore e risalire così al conducente datosi alla fuga senza prestare soccorso al 47enne.

Commenti

comments