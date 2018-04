Un ragazzo di 24 anni, di origini ecuadoriane, è morto la scorsa notte cadendo da un muretto davanti alla discoteca Estrella, nella zona di Dinegro. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e le volanti della polizia. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, che era in compagnia di amici, si sarebbe sporto per recuperare una felpa e sarebbe precipitato per una decina di metri nell’area portuale sottostante. Gli investigatori stanno sentendo le persone con cui era per ricostruire il fatto.

Commenti

comments