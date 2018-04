Le Mymisses si esibiranno dal vivo, sabato 7 aprile, al Dedolor Music Headquarter di Rovellasca (Como), presentando per la prima volta anche al pubblico oltremare il loro ultimo lavoro “Straight On My Way”, album rilasciato lo scorso dicembre con oltre 350 copie vendute.

La rock band cagliaritana interamente al femminile, formatasi nell’autunno 2015 e composta da Giorgia Pillai (voce), Laura Sau (chitarra), Stefania Cugia (basso) e Marta Camba (batteria), con all’attivo oltre 80 concerti in tutta l’Isola, suonerà come gruppo principale in quella che è definibile come la prima data fuori dalla Sardegna dello “Straight On My Way Tour”, partito l’8 dicembre 2017 con il release party dell’album alla Cueva Rock Live di Quartucciu (Cagliari).

Il gruppo spalla saranno i giovanissimi White Limo, band tributo ai Foo Fighters. Il concerto inizierà alle 22, con ingresso gratuito.

“Straight on my way”, letteralmente “Dritta per la mia strada”, è un disco autoprodotto, contenente sette tracce inedite interamente composte dalle Mymisses. Dopo un lungo lavoro in studio durato diversi mesi, tra pre-produzioni, arrangiamenti e registrazioni finali guidate dal co-produttore Riccardo Atzeni (RAW), affiancato dal sound-engineer Piergiorgio Boi (Electrical Storm Studio), l’album vede finalmente luce a dicembre 2017.

Il titolo del disco e anche della seconda traccia omonima, indica concettualmente l’intenzione della band di andare sempre avanti, nonostante tutti gli ostacoli che il complesso mondo della musica attuale pone davanti agliartisti emergenti. Le canzoni composte toccano anche temi più delicati come la guerra (“War Cry”) e come la dipendenza dall’amore edai vizi (“Slipping Away”, “Be Bad”, “Back To Fly”, “Hard To Leave”).

Il progetto Mymisses nasce a Cagliari durante l’autunno del 2015 dall’incontro di Stefania e Marta, che avevano entrambe in mente di creare un gruppo interamente al femminile e dalle sonorità hard rock. L’idea viene proposta subito anche a Laura e a Giorgia, che accettano entusiaste e si uniscono per completare la formazione.

