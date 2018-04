Un video diventato virale sul web, in cui due poliziotti picchiano e offendono una persona fermata in strada, è al centro di un duro intervento del Questore di Napoli Antonio De Iesu, che annuncia “rigorosi accertamenti ai fini della valutazione di pertinenti responsabilità disciplinari ed eventualmente anche di carattere penale”. Si tratta di due agenti motociclisti i cui “comportamenti deontologicamente non corretti non possono offuscare la costante ed impegnativa attività di Polizia”, aggiunge De Iesu.

