I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti nel comune di Cagliari, in via Dante Alighieri angolo Piazza Giovanni XXIII° per la messa in sicurezza di una palazzina di 8 piani.

Alcune mattonelle dell’edificio erano cadute riversandosi sul marciapiede, e sulla sede stradale, ma fortunatamente al momento non erano presenti nè pedoni nè auto, ma l’inconveniente ha creando disagi alle attività commerciali sottostanti e al transito stradale.

Gli operatori dei Vvf, giunti sul posto, hanno tempestivamente provveduto a delimitare l’area, vietando il passaggio pedonale nel marciapiede e in una buona parte della sede stradale, successivamente con l’uso dell’autoscala hanno rimosso tutte le parti pericolanti ed effettuato il controllo di tutta la struttura.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale e il tecnico del Comune.

