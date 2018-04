Un 32enne è stato investito a Cagliari, mentre attraversava sulle strisce pedonali nella bretella che da via Cadello porta in via dei Valenzani.

Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso per dinamica.

Il conducente del veicolo, presente sul posto, sottoposto ad alcol test è risultato negativo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

