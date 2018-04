Un incendio è scoppiato al 50esimo piano della Trump Tower, il grattacielo nella Grande Mela del presidente degli Stati Uniti.

I vigili del fuoco stanno intrrvenendo per domare le fiamme. Sui social media sono già visibili le immagini della colonna di fumo nero che si alza verso il cielo e i suoni delle sirene.

#BREAKING NEWS: The fire at Trump Tower is contained, but NOT under control, according to the FDNY pic.twitter.com/kBXjPhrWik

— NewsAlertHQ (@NewsAlertHQ) April 7, 2018