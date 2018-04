Per la gara di oggi contro l’Hellas torna nella lista dei convocati Luca Cigarini. Assenti gli infortunati Deiola, Farias e Han e gli squalificati Andreolli e Ceppitelli c’è il difensore ivoriano della Primavera Sarkodje Christ Kouadio. Diego Lopez sul ritorno a disposizione di Cigarini: “Luca non è al massimo fisicamente ma il suo è un ritorno importante, soprattutto per lui. Barella ha fatto bene in quel ruolo, con caratteristiche diverse rispetto a Cigarini. Nicolò sta crescendo, ha dimostrato di poter fare il regista centrale, mettendoci sempre più testa: questo è importante anche per la sua crescita come calciatore”.

VERONA TAPPA CRUCIALE

“Sapevamo che questa sarebbe stata una partita fondamentale, sin dall’uscita del calendario, perché è uno scontro diretto. Conteranno molto i primi 20′. Dovremo avere lo stesso atteggiamento di Benevento, dove avevamo rubato quattro-cinque palloni stando dieci metri più avanti a centrocampo ma poi non eravamo riusciti ad andare in porta. Sono dettagli da migliorare: il Napoli ci ha rubato due palle e ha segnato due gol. Sarà una gara particolare, dobbiamo essere intelligenti, mostrare personalità, andare a fare la partita”.

CARATTERE ROSSOBLÙ

“Il Cagliari non è una squadra fragile. Sempre a Benevento abbiamo avuto una grande reazione di carattere negli ultimi minuti, sul campo di una squadra in salute che ha battuto avversarie come Sampdoria, Crotone; contro il Torino abbiamo fatto male nella ripresa ma nel primo tempo avevamo costruito tre palle gol pulite. A Genova siamo andati a cercare la vittoria anche dopo avere raggiunto il pareggio e abbiamo avuto l’occasione per vincerla: certo, poi abbiamo preso il gol del 2-1, è stato un errore nostro perché se una partita non riesci a vincerla devi cercare almeno di non perderla. Questi dettagli fanno la differenza”.

QUOTA SALVEZZA

“Dipende da quello che faranno le altre, ma è sicuro che se usciamo da Verona con un risultato positivo facciamo un buon salto in avanti: non solo muoviamo la classifica ma limitiamo uno dei nostri avversari diretti. Non dimentichiamo che abbiamo 5 punti di vantaggio: sono le altre a dover inseguire”.

