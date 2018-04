“Per un banale errore materiale perdiamo l’opportunità di accedere ad un finanziamento che negli anni passati è stato molto importante per la realizzazione del festival”. Lo scrive il Festival Tuttestorie, annunciando di essere stato escluso dai contributi del Comune di Cagliari.

“Sulla piattaforma on line del bando – spiegano gli organizzatori – al posto del preventivo del comune di Cagliari, abbiamo allegato il preventivo delle attività del Festival fuori Cagliari che era stato rinominato in maniera errata dopo la scannerizzazione. A nulla è valso il nostro invio successivo del documento corretto, dal quale risultava chiaramente che il preventivo del comune era stato comunque redatto nei tempi e mai più modificato. Un bando che nasce con l’intenzione di garantire pari opportunità agli operatori culturali, rischia per eccesso di rigidità, di trasformarsi in uno strumento punitivo. Oggi è capitato a noi”.

“I Desideri è il tema della prossima edizione del Festival. Desideriamo e ci auguriamo che in futuro la forma non prevalga sulla sostanza. Detto ciò non ci fermiamo. Il programma scuole è pronto, entro fine mese manderemo la circolare a tutte le scuole della Sardegna. Ora stiamo progettando delle iniziative di sostegno al festival e nei prossimi giorni vi informeremo. Cagliari avrà anche quest’anno il suo Festival” promettono gli organizzatori. “Contiamo su tutti voi e sull’affetto che ci avete dimostrato in tutti questi anni”.

