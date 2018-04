Il Questore di Oristano ha disposto controlli antidroga presso gli istituti scolastici cittadini i quali sono stati effettuati mediante l’ausilio delle unità cinofile della Questura. Nell’ora della ricreazione è stato controllato l’istituto alberghiero “Deodato Meloni” mentre all’uscita di scuola l’istituto tecnico “Lorenzo Mossa”. I controlli hanno avuto esito negativo, anche se sono stati rinvenuti numerosi involucri utilizzati per contenere della sostanza stupefacente, a significare che il consumo di tali sostanze è diffuso anche fra i minori, in particolare per quanto riguarda la marijuana e l’hashish.

I controlli saranno ripetuti con frequenza durante tutto l’anno scolastico al fine di prevenire l’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani. La Questura raccomanda tutti i cittadini di contattare subito il 113 qualora notino attività di spaccio in particolare nei casi in cui si verifichino presso gli istituti scolastici cittadini.

