“Insistiamo: la politica regionale deve prendere una posizione autorevole e ferma anche su questi ultimi licenziamenti di Cortoghiana”. lo scrive il sindacato di base Usb in una nota.

“È ora che l’Ats e l’assessore alla sanità facciano rispettare anche ai vertici Aias la delibera di maggio, perché c’è abbastanza inadempienza per intervenire e subito: non si può aver paura di recarsi a lavoro, non si può non avere una data certa per lo stipendio. E non si può non prendere la tredicesima a dicembre come previsto dal contratto per chi non ha accettato la dilazione sottoscritta dai vertici Aias e sindacati firmatari di contratto”.

“Ora – conclude il sindacato – se non si interviene con tempestività a tutti questi problemi non annunciamo più niente, ma verremo sotto il Connsiglio regionale in via Roma e lì si rimarrà ad oltranza”.

