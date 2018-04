HELLAS VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Vukovic, Bianchetti, Souprayen; Romulo, Zuculini, Fossati, Fares; Aarons, Cerci.

A disposizione: Silvestri, Coppola, Verde, Caracciolo, Lee, Valoti, Tupta, Bearzotti, Petkovic, Danzi, Buchel, Felicioli.

Allenatore: Fabio Pecchia.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis (dall’11’ Miangue); Sau, Pavoletti.

A disposizione: Crosta, Rafael; Kouadio, Miangue; Caligara, Cigarini, Cossu; Céter, Giannetti.

Allenatore: Lopez

Arbitro: Valeri di Roma 2

Primo tempo: 1-0

Avvio di gara teso per le due squadre in un match fondamentale per la corsa salvezza. Un primo tempo avaro di emozioni spaccato in due dall’episodio chiave, arrivato poco dopo la mezz’ora: chiamato al monitor del VAR, l’arbitro Valeri ha concesso un calcio di rigore all’Hellas.

Dagli undici metri si è presentato Romulo, che ha battuto Cragno.

38′ Ci prova #Sau in area, spalle alla porta: deviazione e calcio d’angolo #VeronaCagliari — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 8 aprile 2018

Nel finale la reazione rossoblù è consistita in una serie di cross per la testa di Pavoletti, che però ha trovato un ottimo Nicolas sulla sua strada.

Secondo tempo:

INIZIA LA RIPRESA! ⏱ #VeronaCagliari — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 8 aprile 2018

Inizia la ripresa e il Verona tenta subito il raddoppio e sembra trovarlo: sugli sviluppi di un corner Cerci va in rovesciata, Cragno respinge e Zuculini è abile ad insaccare: annullato per fuorigioco.

Al 17′ Fares si avvicina alla porta senza che nessun difensore lo ostacoli e calcia liberamente, Cragno fa sua la palla in due tempi. Ionita al 21′ spreca calibrando male il cross per Pavoletti.

58′ Palo di @Pavoletti sul cross di @PaoloFarag 😖 C’è però una deviazione: calcio d’angolo #VeronaCagliari — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 8 aprile 2018

Cagliari sempre troppo impreciso ed approssimativo nelle poche occasioni da rete da parte delle due squadre ma la partita è scialba: il Verona attende, il Cagliari non accenna a risvegliarsi se non con Padoin, che si trova la sfera addosso di fronte a Nicolas ma cade al momento di calciare alla mezzora del secondo tempo.

86′ Fallo su #Barella, AMMONIZIONE per Valoti #VeronaCagliari — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 8 aprile 2018

Il Cagliari vicino al gol al 38′, ma grande parata del portiere dell’Hellas su Faragò, che aveva calciato a botta sicura da posizione ravvicinata.

Finisce con l’ennesima sconfitta per i Rossoblu

