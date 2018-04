Ennesima sconfitta del Cagliari e posizione di Lopez davvero appesa ad un filo. Il tecnico dei sardi non si sottrae dall’analisi della gara a fine partita.

“Dispiace per questa sconfitta immeritata, ma nulla è perduto – dice -. Penso che abbiamo ancora una buona squadra, un vantaggio importante e continuiamo a lavorare”. “Il nostro dovere è salvarci. Dovremo lottare, il Crotone e la Spal stanno correndo. Non dobbiamo addormentarci – prosegue -. Il ritiro? Le motivazioni sono chiare. Abbiamo l’obiettivo di salvarci e da martedì saremo in ritiro e concentrarci per la partita di Udine”. “Noi andiamo in ritiro per tenere la squadra concentrata sul match che verrà – aggiunge Lopez -. Oggi abbiamo fatto la partita. Abbiamo subito gol per un episodio. Non meritavamo questo risultato ed è andata cosi”.

“Io a rischio – si domanda -? Il calcio è questo e uno deve lavorare per fare bene, questo è il mestiere dell’allenatore”. Diverse le parole di Fabio Pecchia.

“La vittoria di oggi è importante perché la classifica si accorcia – sottolinea -. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che non mollano dopo otto mesi difficili. Forse la vittoria è figlia anche delle dimissioni del ds Fusco, che ha dato una scossa”.

“Non sono d’accordo con la sua decisione, si sapeva dall’inizio che sarebbe stato un campionato di sofferenza – precisa -. La salvezza è un obiettivo alla nostra portata. Mercoledì scorso abbiamo perso una bruttissima partita, oggi abbiamo risposto sul campo. Possiamo ancora farcela” conclude.

