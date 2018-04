La Ferrari di Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrain. Seconda la Mercedes di Valtteri Bottas. Terza l’altra Stella d’Argento di Lewis Hamilton. Per il tedesco è il bis del successo all’esordio in Australia. Quarta posizione per la Toro Rosso di Gasly che ha preceduto la Haas di Magnussen e la Renault di Hulkenberg. Settima la McLaren di Alonso, poi l’altra McLaren di Vandoorne, la Sauber Alfa Romeo di Eriksson e la Force India di Ocon.

Pasticcio ai box Ferrari dopo metà gara. La monoposto di Kimi Raikkonen, in quel momento terzo nel gp del Bharein, si ferma per sostituire le gomme, ma nel ripartire la vettura del finlandese investe un meccanico che finisce a terra ed è subito soccorso. Il finlandese è così costretto al ritiro per l’errore nella sostituzione del pneumatico posteriore sinistro. Il meccanico è stato portato al centro medico del circuito di Sakhir, sarebbe cosciente.

Commenti

comments