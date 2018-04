Un muro fatiscente è crollato in tarda serata in via Bainsizza, a Cagliari.

Le macerie del muro, probabilmente ceduto a causa delle forti piogge di queste ore, hanno interessato due abitazioni e la strada. Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno da subito riscontrato la perdita di gas in una tubazione.

I caschi rossi hanno quindi tempestivamente bloccato la fuoriuscita mettendo in sicurezza l’area. Sul posto è intervenuta anche una squadra dell’IsGas.

