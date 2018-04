Incidente stradale questa notte in viale Trieste, a Cagliari.

Una Fiat Punto, guidata da un 52enne di Sestu, all’altezza di via Pola ha investito due donne.

L’impatto è stato violento: le due donne, una 45enne e una 36enne, hanno infranto il parabrezza cadendo poi sull’asfalto.

Un’ambulanza del 118 le ha trasportate al Brotzu con assegnato codice rosso. Ad entrambe è stata assegnata la prognosi di 30 giorni di cura.

Il conducente del veicolo investitore è risultato positivo all’alcoltest, con un tasso di 1,30 gl: per lui è scattato il ritiro della patente e una denuncia per guida in stato di ebbrezza e per lesioni stradali gravi.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.

