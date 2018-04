I segni di Fuoco trascorreranno giornate felici, turbate però qua e là da tensioni che investiranno, per i più svariati motivi, sia la sfera privata che lavorativa. L’ambizione è forte e consente di concentrarsi sugli obiettivi con determinazione. Previsti colpi di fulmine e situazioni amorose che coglieranno tutti i nativi un po’ alla sprovvista! I segni di Terra, invece, a parte qualche punta di ansia, inizieranno ad edificare concretamente il futuro. Con la persona amata saranno molto passionali. I cuori solitari, invece, potranno contare su fascino e charme per soddisfacenti conquiste. Le nuove storie che sbocceranno, inoltre, saranno destinate ad avere un dolce prosieguo. Eccoci ai segni d’Aria. Atmosfere da sogno, incontri magici ed idilliaci, serenità e benessere di coppia. Una settimana fantastica sotto tutti i punti di vista. Chi è single può sperare di incontrare, proprio in questi giorni, l’anima gemella. Chi un partner già ce l’ha, invece, può darsi da fare per il grande passo. Bene il lavoro: cambiamenti in vista e buone notizie in arrivo. E per finire… i segni d’Acqua. Le energie sono ottime per coronare sogni ed aspirazioni professionali. Determinazione e forza di volontà aiutano a far andare le cose nel verso giusto. Progetti coltivati da tempo saranno portati finalmente a termine. I pianeti rendono appagante e soddisfacente la sfera sentimentale, pronta a garantire inaspettati colpi di scena. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: ci saranno attriti con il partner che raffredderanno l’atmosfera a casa. Per fortuna, si tratterà di una fase transitoria, passeggera dovuta alle tensioni che state vivendo su altri fronti. Potrebbe esserci la tendenza a discutere senza freni, senza riuscire a pervenire ad un punto di incontro. Per fortuna, come assicura l’oroscopo, il rapporto ritornerà a brillare come prima già entro il week-end. I single saranno un po’ distratti per i motivi più svariati: un ex partner che riaffiora continuamente, tensioni in famiglia, etc. Si avrà la testa altrove e fare conquiste o rendersi appetibili risulterà un pochino difficile. Venere, però, è pronta a stupirvi con innamoramenti folgoranti pronti a trasformarsi in relazioni stabili. Se un rapporto è intermittente, ma in compenso profondo e intenso, cosa aspettate? Vivetelo senza troppe noie e paure.

Lavoro: Urano crea occasioni imperdibili molte delle quali pioveranno dal cielo. Ed esse riguarderanno soprattutto i giovani nativi in cerca del primo impiego. Le ambizioni sono forti e spingono ad aprirsi al nuovo. Le intuizioni sono realizzabili ed aiutano a concretizzare desideri e aspirazioni. Chi studia avvertirà un po’ di stanchezza. L’oroscopo invita a non mollare perché il raggiungimento della meta è molto vicino. Molti nativi saranno, invece, molto sfiduciati a causa di discussioni che nasceranno nell’ambiente di lavoro e che creeranno tensioni e malumori. I pianeti richiedono di sedare eventuali polemiche con l’arte della diplomazia e soprattutto di non riaprire questioni già risolte. E’ tempo di cambiamenti. Il mix astrale assicura che agevoleranno ottimi profitti.

Toro

Amore: Venere regala giornate armoniose e serene in compagnia della persona amata. E soprattutto, tanto ottimismo! Per questo, sentirete forte il richiamo della passione che spianerà la strada a nuove conquiste ed alla nascita di nuovi amori. I single avranno un ventaglio di occasioni da sfruttare per fare breccia nel cuore dei potenziali partner. E le stelle garantiscono che ci sono le condizioni giuste per un incontro interessante, pronto ad evolvere positivamente in futuro. L’aspetto armonico dei pianeti nel cielo segna l’inizio di un periodo fatto di passioni travolgenti e di amicizie pronte a trasformarsi in qualcosa di più. Con la dolce metà potrebbero nascere battibecchi che alimenteranno infondate gelosie. Le coppie ben collaudate, invece, saranno travolte da un senso di appagamento e di felicità che le porterà a gioire anche delle piccole cose quotidiane.

Lavoro: chi è in cerca di lavoro o sta vivendo una situazione caratterizzata da incertezza e confusione, deve seguire attentamente i consigli di un esperto prima di accettare incarichi impegnativi e mal remunerati. I pianeti vi rendono svegli e attivi. Il periodo è ottimo per lanciarsi in nuovi investimenti o ancora per cambiare soci e collaboratori. I giochi planetari assicurano giornate molto costruttive, in grado di arrivare dove si desidera. Un viaggio servirà a schiarirvi le idee in merito ad un progetto che vi sta particolarmente a cuore. In questa settimana, vi godrete le conquiste raggiunte in ambito professionale e non solo. Riuscirete anche a tracciare nuove rotte, a pensare a cosa portare a termine nei prossimi mesi. Complicazioni di natura legale o burocratica riusciranno finalmente a risolversi. E’ un buon momento. Tirate un sospiro di sollievo.

Gemelli

Amore: sognate di incontrare l’anima gemella? Vivere una love story dai contorni fiabeschi? Ora tutto è possibile. Sfruttate il vostro fascino naturale per conquiste da capogiro e per far battere forte forte il cuore ad una persona che stuzzica la vostra attenzione già da un bel po’ di tempo. Emozioni anche per le coppie già datate che vivranno situazioni molto piacevoli che le trasporteranno indietro nel tempo. Venere porterà tanta dolcezza nelle vostre giornate che sicuramente farà bene all’equilibrio delle vostre relazioni affettive. Chi è in procinto di iniziare una convivenza oppure è indaffarato nell’organizzazione del grande passo, deve reagire allo stress ed alle situazioni di ansia e agitazione con un sorriso. Se il lavoro assorbe completamente le vostre energie, fate una lista delle priorità: la vita intima e famigliare scorrerà in maniera decisamente più serena.

Lavoro: odiate fare sempre le stesse cose e i pianeti vi vengono in soccorso e vi offrono occasioni irripetibili per cambiare in meglio la vostra situazione lavorativa. Qualcuno di voi sta pensando di apportare modifiche alla propria attività o azienda? Adesso con l’abbraccio di Urano tutto è possibile. L’oroscopo annuncia che la settimana scorrerà tranquilla e grazie a intuizione ed ottime doti organizzative riuscirete a tagliare importanti traguardi. Si apre una fase molto costruttiva e stimolante anche per i giovani nativi alle prese con la ricerca della prima occupazione. Non abbiate paura di cercare nuove collaborazioni. Mercurio spiana la strada a nuovi incontri, molto promettenti per incrementare i guadagni. Gli obiettivi, infine, si fanno più concreti grazie alla presenza di Marte nel segno che vi rende determinati ed audaci.

Cancro

Amore: Venere aiuta a ritrovare le energie giuste per far ripartire un rapporto che si era purtroppo interrotto. Il lavoro e il tran tran quotidiano, inaspettatamente, offriranno ai single occasioni d’oro per incontri e ritorni di fiamma. Il cuore vibra di emozioni così come di paure e di dubbi. Attenti a non sottovalutare certe situazioni, a non lasciarvi banalmente guidare dai pettegolezzi. Non consentite all’intransigenza che vi caratterizza per natura di apparire troppo distaccati e rigorosi con chi volete bene. Vivrete sensazioni molto significative con un ex che occuperà i vostri pensieri. L’oroscopo, infine, annuncia che le coppie che hanno vissuto un periodo di crisi riusciranno a rinsaldare magicamente il legame grazie alla profonda intesa ed alla forte attrazione mai affievolite.

Lavoro: le stelle potenziano le vostre qualità migliori permettendovi di eccellere nelle attività in cui siete più bravi. Chi sta cercando un impiego oppure mira a cambiare la propria situazione lavorativa, può tirare un sospiro di sollievo e veder concretizzato un cambiamento. Giove vi aiuta a bilanciare spese e guadagni. Plutone, invece, vi rende più flessibili in ufficio. La fortuna è dalla vostra parte e chi ha intenzione di intraprendere un nuovo cammino può farlo con tranquillità. Tenacia e ostinazione vi aiutano a portare a termine i progetti che avevate accantonato per mancanza di tempo oppure di denaro. Sul posto di lavoro, sarà meglio non agire d’impulso di fronte a critiche e polemiche. L’oroscopo invita a stabilire ed a pianificare i progetti da portare a termine entro i prossimi mesi. E non lasciatevi banalmente condizionare dalle esperienze altrui, scegliendo vie incerte, brevi candidature, percorsi formativi privi di sbocchi interessanti.

Leone

Amore: il partner è pronto ad ascoltare le vostre esigenze, ad infondervi conforto e coraggio ed a starvi vicino. L’umore, rispetto alle settimane addietro, appare nettamente migliorato e riuscirete a fare colpo su chi vi piace con molta facilità, senza perdervi in turbamenti e ripensamenti. Chi è single oppure è appena uscito da una relazione molto burrascosa, si lancerà in storie molto passionali e travolgenti. Forse non è il momento giusto per mettersi alla ricerca dell’anima gemella perché si avrà più voglia di flirt scacciapensieri che di unioni stabili e durature. Tuttavia l’oroscopo annuncia ventate di passione improvvise che vi coglieranno alla sprovvista. Non sono da escludere piccoli intoppi, quali triangoli amorosi oppure possibilità di competere con antagonisti molto agguerriti.

Lavoro: gli astri spingono a lasciar perdere ciò che non è veramente importante per la buona riuscita di un progetto oppure che non è determinante per il vostro successo. La creatività è ai massimi livelli e spinge a cimentarsi anche in passioni messe in un angolo per le più svariate motivazioni. Riceverete sostegni insperati per portare avanti le vostre idee. Premi e riconoscimenti renderanno la settimana meno pesante e più allegra. L’oroscopo rivela che molte questioni di natura burocratica o legale volgeranno positivamente al termine, rendendovi più spensierati e leggeri. Gli incroci planetari annunciano nuove sfide professionali. La carriera richiede grinta e determinazione e voi, in questa fase, ne avete da vendere. Infine, avrete i riflessi pronti per accettare al volo i cambiamenti e per operare opportune selezioni.

Vergine

Amore: abbiate fiducia, non rifiutate chi è realmente interessato a voi. Non fermatevi alle apparenze. Solo in questo modo potrete riuscire a conoscere realmente chi avete di fronte. Le stelle annunciano che riuscirete a realizzare un sogno amoroso: matrimonio, convivenza, un ritorno, ora tutto è possibile. Le coppie a distanza ricreeranno occasioni importanti per far rifiorire il rapporto. Sarete molto affascinanti e seduttivi e ciò vi aiuterà moltissimo nelle conquiste. Sensuali e brillanti, in molti avranno occhi solo per voi e vorranno conoscervi. Marte e Venere regalano attimi di pura felicità. Il consiglio delle stelle è di godere dei piccoli piaceri quotidiani senza pensare troppo al domani e soprattutto in dolce compagnia. Nuove attrazioni, inoltre, creeranno qualche turbamento interiore nei nativi in crisi o che stanno pensando di chiudere un rapporto devastato dalle bugie o dall’abitudine.

Lavoro: l’oroscopo annuncia un periodo molto fruttuoso dal punto di vista professionale, contraddistinto da svolte improvvise e idee geniali pronte a tramutarsi in investimenti molto redditizi. Chi desidera cambiare lavoro o attività e lanciarsi in uno in grado di mettere in mostra le proprie doti e qualità sarà premiato. Ci saranno ostacoli da superare in ufficio, come, ad esempio, situazioni molto stressanti o troppo vincolanti. Sentirete, a tal proposito, il desiderio di evadere, di emanciparvi e ciò vi spingerà a mettere in atto repentini cambiamenti. Mercurio rallenta la comunicazione. Prestate attenzione ai messaggi ambigui. Le questioni burocratiche stanno diventando un vero e proprio labirinto? Lasciatevi aiutare per risolverle con successo. Marte crea occasioni d’oro per la carriera che richiederanno la modifica di abitudini e schemi già precostituiti.

Bilancia

Amore: ciò di cui avete bisogno in questo periodo, come lascia trapelare l’oroscopo, è un po’ di sana leggerezza. Per questo motivo, lasciatevi andare a nuove conoscenze, aprite il vostro cuore alle nuove amicizie e vivrete esperienze uniche, intense, molto accattivanti. Venere, inoltre, rende possibili chiarimenti e ricongiungimenti con persone legate al passato, come ex fiamme. Chi, invece, un partner già ce l’ha, vivrà giornate connotate da grande romanticismo. I legami già avviati da tempo, dunque, funzioneranno alla grande. Sarete chiamati a prendere decisioni importanti per il benessere di coppia. Molte saranno le unioni che lasceranno emergere una forte complicità e soprattutto, una meravigliosa comunione d’intenti. Nel week-end, sentirete forte il bisogno di svagarvi. Si a flirt brevi ma assolutamente non impegnativi.

Lavoro: il senso pratico che vi contraddistingue per natura vi aiuterà a districarvi dalle situazioni apparentemente più ingarbugliate e difficili. Agite con giudizio in quelle questioni che in ufficio appaiono snervanti e stressanti. I soldi non mancano, ma è meglio non darsi alle spese pazze per tamponare uscite extra. Giove approva le vostre scelte regalandovi interessanti colpi di fortuna. Fatevi conoscere ed apprezzare se siete in cerca di un impiego. Urano vi affianca nel miglior modo possibile per quanto riguarda cambiamenti e svolte improvvise. Creatività e determinazione continueranno a rendervi vincenti agli occhi del capo e dei superiori. La settimana è ideale anche per coltivare o portare a termine sfide che appassionano. Continuate così!

Scorpione

Amore: non c’è spazio per l’incertezza in questa giornate ove Venere vi aiuterà a ripristinare l’equilibrio perduto con la persona amata. Riuscirete a vivere atmosfere spensierate, caratterizzate da romanticismo, dolcezza e passione. Le stelle invitano però, ad essere meno gelosi e possessivi con chi si ama per evitare di rovinare tutto con inutili discussioni. I legami provvisori, finalmente, diventeranno più saldi e stabili. Molte tensioni svaniranno e molte unioni raggiungeranno un nuovo equilibrio. I cuori solitari in cerca di avventure saranno accontentati. Chi, invece, mira a fidanzarsi dovrà prestare molta attenzione a non essere frettoloso oppure ingenuo nelle valutazioni. Sono in arrivo colpi di fulmine ed incontri insperati e piccanti nei luoghi più disparati.

Lavoro: battaglieri e determinati, raggiungerete traguardi interessanti. I liberi professionisti trascorreranno una settimana serena, ricca di nuovi propositi ed idee. Anche la situazione finanziaria migliorerà sensibilmente, con notizie pronte a far ritornare il sorriso, quali ad esempio rimborsi e guadagni extra. Ci saranno trasformazioni molto interessanti, che come svela l’oroscopo, investiranno soprattutto i nativi a caccia di nuovi impieghi. Osate, guardatevi intorno con criterio, studiate soluzioni alternative se state affrontando un periodo difficile. Si apre una fase rosea per la carriera. Le vostre idee saranno apprezzate e valutate da chi riuscirà ulteriormente a valorizzare le vostre competenze. Il capo, finalmente, riconoscerà l’importanza del vostro ruolo e tutto sul posto di lavoro sarà contraddistinto da una luce diversa.

Sagittario

Amore: chi è in coppia trascorrerà una settimana intensa, ove non ci sarà da annoiarsi. La passione scalderà l’atmosfera a casa, garantendo serate piccanti e piacevoli. L’Eros sarà vissuto con grande appagamento ed amplificherà intesa e complicità. L’oroscopo annuncia un periodo molto fortunato anche per i single desiderosi di innamorarsi. Giove e Plutone, in aspetto armonico, consentiranno di giungere a riappacificazioni e chiarimenti con persone appartenenti al passato. Sono previsti ritorni interessanti e forse, attesi da tempo. Chi ha vissuto una esperienza sentimentale burrascosa e difficile, ritornerà a credere nell’amore grazie ad un incontro che comparirà come un fulmine a ciel sereno. Venere rende molto maliziosi: riuscirete ad attirare parecchi sguardi indiscreti.

Lavoro: dinamismo e concretezza preannunciano una settimana ricca di eventi inattesi che con Giove nel segno creano ottime premesse per investimenti futuri. Chi desidera interrompere un rapporto di collaborazione scarsamente vantaggioso deve farlo senza paura. Mercurio rende la comunicazione fluida, favorisce lo scambio proficuo di idee e incoraggia colloqui ed incontri con persone molto influenti. E’ arrivato il momento di operare una selezione: sfoltite l’agenda dagli impegni che appaiono inutili. L’oroscopo garantisce grandi novità per chi è in attesa di risposte importanti. Marte schiarisce gli obiettivi, rendendoli facilmente raggiungibili. Nettuno, invece, in certi momenti, sembrerà offuscare i pensieri. Ponderate bene le offerte di lavoro e soprattutto, prestate attenzione ad accordi e trattative.

Capricorno

Amore: gli influssi positivi dei pianeti illumineranno il vostro cammino, rendendo la vita relazionale scoppiettante, ricca di emozioni tutte nuove e forse, mai provate prima d’ora. Il partner resterà molto “impressionato” dal vostro atteggiamento, meno freddo e pacato del solito. Regalerete dolcezza e romanticismo. E ciò che risulta sorprendente è che la vostra sensualità sarà caratterizzata da un erotismo caldo e bollente che stupirà la persona che è al vostro fianco. I single, disinibiti e affascinanti, avranno molta fortuna nelle questioni sentimentali. Sono previsti incontri sfavillanti. In certi casi, si tratterà soltanto di una breve e fugace avventura; in altri, invece, di un rapporto molto coinvolgente, pronto a porre le basi per qualcosa di molto più importante in futuro. Mercurio può creare qualche incomprensione di troppo. Plutone e Saturno, però, vi vengono in soccorso ripristinando fiducia e serenità.

Lavoro: avete gli strumenti giusti per raggiungere il traguardo prescelto senza dubbi ed incertezze. La voglia di cambiare, di realizzare un cambiamento è fortissima. L’oroscopo annuncia che riuscirete ad essere più chiari e diretti con colleghi e superiori ed a sedare battibecchi e litigi con diplomazia. Sarete ripagati dei vostri sacrifici e firmerete contratti e accordi molto vantaggiosi. Marte aiuta i nativi impegnati in ruoli di grande responsabilità ad avere successo. Finalmente si sistemano molte questioni che vi hanno procurato crucci e problemi e riuscirete a conciliare al meglio impegni professionali e tempo libero. Con lo sguardo benevolo di Plutone, inoltre, sarete molto prudenti nelle scelte professionali e ciò vi terrà alla larga da investimenti incerti e fumosi.

Acquario

Amore: c’è un po’ di maretta nel rapporto di coppia, dovuta soprattutto al ménage famigliare oppure ai problemi che vi stanno impensierendo negli ultimi tempi. Le stelle promettono sensazioni forti, incontri bollenti, riappacificazioni. Pertanto la situazione con la dolce metà diventerà più armoniosa già prima del week-end. Troverete nel partner una persona su cui contare, in grado di farvi ritornare il sorriso. Chi si è lasciato alle spalle una storia d’amore molto burrascosa deve uscire dal chiuso ed intensificare la vita sociale non rinunciando alle occasioni di incontro o svago. L’oroscopo annuncia graditi ritorni. Non soffocate ciò che una ex fiamma ha da dirvi per questioni di orgoglio. Venere accresce la vostra bellezza e vi rende magnetici ed affascinanti: è un ottimo momento per dichiararsi! Ma attenzione a non bruciare le tappe.

Lavoro: vi trovate in un momento molto particolare della vostra vita, ove occorre saggiare bene le scelte, ponderarle per guadagnarci in futuro. Sarete pervasi da nuove aspirazioni, mirerete a nuovi obiettivi e riceverete lodi e gratificazioni che vi faranno ritornare il sorriso! Si apre una fase molto fortunata, ricca di estro e di inventiva. L’oroscopo riporta che le idee ed i progetti che avete per la testa risulteranno molto vincenti. Mercurio, inoltre, vi aiuta a stringere amicizie tutte nuove ed a farvi incontrare persone molto allegre e positive, cariche di ottimismo. Urano dispenserà presto gioia ed allegria con i suoi doni improvvisi cosicché recarsi al lavoro non risulterà noioso e stancante! Attenzione alle proposte poco chiare: non sottovalutatele, rischierete di ricevere meno di quanto preventivamente concordato.

Pesci

Amore: sognatori e romantici più del solito, trascorrerete giornate molto felici in compagnia della persona amata. Compagni premurosi e sensibili, garantirete solidità e stabilità alla vostra unione. Vivrete l’amore con molta intensità e penserete in grande: matrimonio, bebè, ora tutto è possibile. I cuori solitari, invece, devono evitare di creare fraintendimenti, oppure lasciare questioni in sospeso. Se una persona non vi piace abbastanza, meglio troncare la frequentazione per non illuderla. Venere fa sbocciare nuovi amori; Marte, invece, è foriero di incontri molto vantaggiosi. Empatia, intesa di vedute ed eros scoppiettante saranno i tratti distintivi che caratterizzeranno le prossime conoscenze. L’oroscopo, infine, svela che potreste cadere facilmente in tentazione, dal momento che avrete gli occhi di molti spasimanti addosso. I rapporti ben collaudati non hanno, però, niente da temere.

Lavoro: sono in arrivo collaborazioni molto creative che aiuteranno chi desidera mettersi in proprio a cercare soluzioni molto originali. Ci saranno cambiamenti, anche non preventivati, che vi porteranno a spostarvi, a rivedere obiettivi e progetti. Non allarmatevi. La carriera sta per spiccare il volo. Spesso vi ritroverete di fronte ad un bivio: non rammaricatevi, con l’appoggio dei pianeti, tutto filerà liscio come l’olio. Molti di voi firmeranno contratti o riceveranno interessanti proposte. Nettuno spinge a modificare schemi e abitudini ed a rigirarli a proprio vantaggio. Evitate di sprecare il vostro tempo e le vostre energie dietro progetti o situazioni difficilmente realizzabili. L’oroscopo suggerisce di mettere in atto strategie mirate per raggiungere ciò che si desidera con successo. Mettete in campo le vostre doti migliori. Il mix astrale aiuta i giovani nativi dalle grandi capacità imprenditoriali a farsi apprezzare.

