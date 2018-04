Cagliari contestato dai tifosi dopo la brutta sconfitta subita a Verona. Ieri a tarda sera un gruppo di supporter ha atteso la squadra all’arrivo in aeroporto per un confronto con allenatore e giocatori. Toni accesi, qualche insulto e il classico invito a dare di più in campo, ad onorare la maglia. Intanto Diego Lopez rimane al suo posto in panchina.

Ma un eventuale passo falso sabato con l’Udinese potrebbe essergli fatale. La squadra da domani va in ritiro. Un clima sempre più difficile, inimmaginabile sino a qualche settimana fa. Ieri forse la peggiore partita dei rossoblù in questo campionato: poco gioco (ma questa è una costante soprattutto da quando non c’è Cigarini) e inevitabile sconfitta, la terza consecutiva. La luce si era spenta a febbraio con l’infortunio di Cigarini a Reggio Emilia.

La settimana successiva era arrivata la sconfitta con il Chievo, poi la batosta in casa (0 a 5) con il Napoli. A marzo una bella prova orgogliosa con la Lazio: 2 a 2 in casa con pari di Immobile al 95′. E la vittoria con il Benevento in extremis. Poi di nuovo notte fonda, soprattutto nel gioco. Ma anche nei risultati: 0 a 4 col Torino, ko a Genova e ieri con il Verona.

