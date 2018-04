A san Teodoro i carabinieri sono intervenuti in un cantiere dove un operaio 50enne, olbiese, titolare anche della ditta, mentre era intento ad eseguire lavori di muratura, è caduto da un’altezza di circa 2 metri, andando a rovinare sul suolo.

Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro e pare che non versi in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei militari.

Commenti

comments