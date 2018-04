Salute sempre più a rischio fra gli scaffali dei supermercati. Continuano le allerte alimentari per prodotti potenzialmente pericolosi. L’ultima è quella della Lidl che ha appena richiamato un lotto di pizza bianca con salsa al tartufo nero e prosciutto cotto a marchio Deluxe.

Sulla confezione è assente l’avvertenza riguardante l’ingrediente «senape», fondamentale per i soggetti allergici. Il prodotto interessato è surgelato ed è distribuito in scatole da 390 grammi, con il numero di lotto 8046 e da consumarsi preferibilmente entro il 15-02-2019. La presenza di tracce di senape è stata riscontrata durante le analisi di autocontrollo da Italpizza Spa, azienda produttrice della pizza bianca surgelata Deluxe. Il consumo di questo lotto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, comporta un rischio per la salute nei soggetti allergici alla senape.

Tutte le altre persone possono consumare il prodotto senza alcun timore. Gli articoli possono essere restituiti in qualsiasi filiale Lidl, ottenendo il rimborso del prezzo di acquisto. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia Srl 800 48 00 48. Italpizza e Lidl Italia si scusano per gli eventuali disagi causati.

