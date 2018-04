Svolta nelle indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia su incendi che nel mese di gennaio hanno danneggiato seriamente alcuni plessi scolastici della città. I militari hanno identificato un quindicenne del posto ritenuto il principale responsabile, in particolare, di un rogo che il 9 Gennaio ha provocato danni all’istituto di via Achille Montanucci per 675 mila euro. A partire da quell’episodio, che arrecò notevoli disagi alle famiglie con il trasferimento di alcune classi della scuola media, sono scattate le indagini, che hanno consentito ai carabinieri di raccogliere gli elementi necessari a carico dell’indagato per l’emissione da parte del Gip del Tribunale per i Minorenni di Roma di un’ordinanza che dispone la misura cautelare del collocamento in comunità per il 15enne.

