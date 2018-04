“Un tavolo tecnico-politico l’11 aprile alle 13 a Villa Devoto per analizzare le problematiche relative allo stabilimento Saipem di Arbatax e per salvaguardare la posizione dei lavoratori”.

Così il presidente della commissione Bilancio, Franco Sabatini, annuncia l’incontro al quale sarà presente con il governatore Francesco Pigliaru una delegazione della Saipem – costituita da Dario Gallinari (Human Resources, Organisation and Services Director), Stefano Porcari (E&C Offshore Division Chief Operating Officer), Alessadro Bruscia (Head of Offshore Human Resources, Organisation and Service), Mario Rossi-Ganzer (Head of Offshore Plant EPC Operations and MMO) – e i rappresentanti territoriali dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.

“Sono seriamente preoccupato per le sorti dello stabilimento di Arbatax – spiega il consigliere dem ogliastrino – si tratta di una realtà importante per l’economia del territorio, sia in termini di occupazione che del relativo indotto, per cui ora, malgrado le rassicurazioni ottenute, non intendo abbassare la guardia e ritengo che questo incontro possa essere l’occasione giusta per inquadrare le problematiche e definire le soluzioni. Tutti siamo a conoscenza della importante crisi in cui versa il comparto; tuttavia, sono convinto che, date le alte professionalità presenti nello stabilimento di Arbatax, sussistano tutte le precondizioni per trovare soluzioni idonee a reperire nuove commesse di lavoro”.

